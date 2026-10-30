ServiceNow legte Quartalsergebnis vor

ServiceNow hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.52 Prozent auf 4.11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch