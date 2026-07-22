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22.07.2026 22:37:00
ServiceNow-Aktie springt an: Gewinn deutlich höher - Prognosen übertroffen
Mit einem kräftigen Gewinnsprung hat ServiceNow das abgelaufene Quartal beendet. Auch die anderen Kennzahlen sorgen auf Aufmerksamkeit.
Bei den Erlösen im Berichtsquartal hatten die Schätzungen zuvor bei 3,93 Milliarden US-Dollar gelegen, tatsächlich setzte das Unternehmen 3,99 Milliarden US-Dollar - und damit mehr als erwartet - um.
Die Aktie von ServiceNow reagiert auf die vorgelegte Quartalsbilanz an der NYSE zeitweise mit einem Kursplus von 4,33 Prozent auf 99,59 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch
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