Service stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Service präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.03 USD, nach 0.830 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Service einen Umsatz von 1.06 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch