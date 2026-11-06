Service Properties Trust Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Service Properties Trust Registered veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.68 USD gegenüber -1.400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 399.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 478.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch