Service 2000 Électroménagers nommé Partenaire de l'année 2018 de BSH pour l'Est du Canada pour une 3e année consécutive!

LAVAL, QC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Service 2000 Électroménagers remporte pour une quatrième fois en cinq ans le titre de Partenaire de l'année pour l'Est du Canada de BSH Home Appliance Group, qui inclut les marques d'appareils électroménagers Bosch, Thermador et Gaggenau. Cette récompense a été mise en place pour reconnaître les efforts des entreprises de réparation d'électroménagers partenaires, à servir le client rapidement et à compléter l'appel de service en une seule visite le plus souvent possible.

« L'industrie de la réparation d'électroménagers, comme toute industrie de service après-vente d'ailleurs, joue un rôle primordial afin de ramener les produits en bon état de fonctionnement, mais aussi et surtout de maintenir le lien de confiance des consommateurs envers leurs électroménagers et les manufacturiers. Tous les joueurs de l'industrie travaillent de pair afin de maintenir et de solidifier ce lien de confiance. Désormais, l'engagement de groupe BSH à reconnaitre ces efforts nous confirme que notre travail est apprécié non seulement par nos clients, mais aussi par nos partenaires de l'industrie. Nous en sommes très fiers, mais nous tenons tout de même à féliciter tous ceux qui font l'effort de redorer l'industrie un client à la fois! », a souligné Daniel Beaulé, président de Service 2000.

La remise des prix aura lieu ultérieurement.

À propos de Service 2000 Électroménagers

Fondée en 1985, Service 2000 offre un service de réparation et d'installation d'électroménagers honnête, rapide et professionnel. Nous croyons qu'il est essentiel d'assurer la satisfaction de notre clientèle, du premier contact jusqu'au service après-vente.

Nos techniciens sont diplômés, expérimentés et doués. Ils suivent une formation continue afin de maîtriser des appareils ménagers de plus en plus sophistiqués. Nous offrons nos services sur toute l'Île de Montréal, Laval, l'ouest de la Montérégie, la Rive-Nord et depuis 2016 sur la Rive-Sud au nord de l'autoroute 30.

Pour en apprendre davantage sur l'offre de Service 2000 Électroménagers visitez www.service2000.ca ou rejoignez-nous sur Facebook au facebook.com/Service2000.ca.

