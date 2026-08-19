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19.08.2026 06:37:00
Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0.18 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 0.030 TRY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 616.6 Millionen TRY – ein Plus von 80.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 340.9 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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