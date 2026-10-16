Serverworks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Serverworks hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 64.86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Serverworks noch ein Gewinn pro Aktie von -131.780 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 12.80 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch