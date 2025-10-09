Serve Robotics Stock Surges 27% On DoorDash Autonomous Delivery Partnership

(RTTNews) - Serve Robotics Inc. (SERV) rose 27.39% to close at $17.51, up $3.77, following the announcement of a strategic partnership with DoorDash to deploy autonomous sidewalk delivery robots in the U.S., starting in Los Angeles.

The stock opened at $14.50, hitting a high of $17.60 and a low of $14.40, with the previous close at $13.74.

Trading occurred on the NasdaqGS with a volume of 8.3 million shares, well above the average volume of 2.1 million. The 52-week range for SERV is $10.25-$18.00.