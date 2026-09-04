Serve Kirtasiye Sanayii Vi Ticaret informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Serve Kirtasiye Sanayii Vi Ticaret hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.170 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 62.53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 62.8 Millionen TRY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.7 Millionen TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch