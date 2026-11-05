Serstech AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Serstech AB hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 138.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.5 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch