Seritage Growth Properties (A) When Issued vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Seritage Growth Properties (A) When Issued hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.240 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.6 Millionen USD – eine Minderung von 66.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch