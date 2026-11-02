Seria verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seria hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 60.94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41.91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.03 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 60.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch