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21.09.2026 09:57:23

Sergio Ermotti: «Es geht um mehr als die UBS und den Finanzplatz»

UBS
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Sergio Ermotti greift in die Eigenkapitaldebatte ein. (Bild: Keystone)

In einen Interview mit der NZZ platziert der UBS-CEO einen eindringlichen Appell an die Parlamentarier, sich bei der Eigenkapitalregulierung von den Fakten leiten zu lassen. Er erinnert die Finma und die Schweizerische Nationalbank an ihre Versäumnisse im Vorfeld des Untergangs der Credit Suisse und bricht eine Lanze für das Instrument der AT1-Bonds.

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Long 7.4196 18.12.2026 153812402
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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