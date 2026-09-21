UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 09:57:23
Sergio Ermotti: «Es geht um mehr als die UBS und den Finanzplatz»
In einen Interview mit der NZZ platziert der UBS-CEO einen eindringlichen Appell an die Parlamentarier, sich bei der Eigenkapitalregulierung von den Fakten leiten zu lassen. Er erinnert die Finma und die Schweizerische Nationalbank an ihre Versäumnisse im Vorfeld des Untergangs der Credit Suisse und bricht eine Lanze für das Instrument der AT1-Bonds.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
09:32
|UBS-Aktie: CEO hält Kapital-Kompromiss für "verkraftbar" (AWP)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|UBS Aktie News: UBS am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)