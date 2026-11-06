Seres Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Seres Therapeutics hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.6 Millionen USD – ein Plus von 68.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seres Therapeutics 0.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch