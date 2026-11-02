Seres Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seres Group stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Seres Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37.90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.66 Milliarden HKD im Vergleich zu 52.59 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch