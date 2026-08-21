Seres Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Seres Group hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22.01 Prozent auf 4.66 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch