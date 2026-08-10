SERENDIP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SERENDIP äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17.69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19.80 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.87 Milliarden JPY – ein Plus von 69.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SERENDIP 9.35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch