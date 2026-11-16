SERENDIP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SERENDIP hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6.35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SERENDIP ein Ergebnis je Aktie von 148.65 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch