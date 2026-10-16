SERAKU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SERAKU liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SERAKU die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 46.26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SERAKU 29.52 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.61 Milliarden JPY – ein Plus von 6.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SERAKU 6.23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 140.46 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SERAKU 127.16 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SERAKU 25.52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24.78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch