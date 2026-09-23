Serabi Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Serabi Gold präsentierte in der am 22.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0.100 GBP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.2 Millionen GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.9 Millionen GBP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch