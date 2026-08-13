Sera Investments and Finance India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sera Investments and Finance India hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sera Investments and Finance India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.57 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 589.6 Millionen INR gegenüber 25.9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch