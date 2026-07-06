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06.07.2026 06:37:00
SER Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SER Industries lud am 03.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4.38 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.880 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SER Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 65.73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 3.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.020 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3.920 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat SER Industries mit einem Umsatz von insgesamt 5.53 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4.67 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 18.42 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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