Ser Comm präsentierte Quartalsergebnisse

Ser Comm lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.75 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ser Comm 1.00 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 21.83 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 48.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.75 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch