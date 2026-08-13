Ser Comm öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ser Comm präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Ser Comm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.58 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.13 TWD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68.78 Prozent auf 20.62 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.22 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch