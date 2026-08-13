Sequent Scientific: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sequent Scientific hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Sequent Scientific hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.51 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.570 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sequent Scientific 9.46 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 114.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch