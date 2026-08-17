Sequel e-Routers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sequel e-Routers liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sequel e-Routers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch