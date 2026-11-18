Sequel e-Routers hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Sequel e-Routers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.550 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch