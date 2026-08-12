Septerna zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Septerna äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Septerna ein Ergebnis je Aktie von -0.560 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22191.67 Prozent auf 26.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch