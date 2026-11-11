Septerna gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Septerna veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Septerna ein Ergebnis je Aktie von 0.180 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12.19 Prozent zurück. Hier wurden 18.9 Millionen USD gegenüber 21.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch