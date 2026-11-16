SEPTENI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SEPTENI äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.01 USD gegenüber 0.020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SEPTENI mit einem Umsatz von insgesamt 49.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch