SEPTENI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SEPTENI hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.62 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.82 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7.08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch