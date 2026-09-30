Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: So schätzen Experten die Vonovia SE-Aktie ein
Im letzten Monat wurde die Vonovia SE-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im vergangenen September haben 2 Experten die Aktie von Vonovia SE wie folgt eingeschätzt.
1 Experte empfiehlt die Vonovia SE-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 27,85 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 10,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE-Aktie von 17,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|34,50 EUR
|102,94
|22.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|21,20 EUR
|24,71
|07.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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