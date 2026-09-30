September 2026: So schätzen Experten die LANXESS-Aktie ein

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der LANXESS-Aktie preis.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die LANXESS-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für LANXESS ein Kursziel von 12,88 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,28 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 12,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 13,00 EUR 3,17 29.09.2026 Barclays Capital 12,50 EUR -0,79 28.09.2026 Jefferies & Company Inc. 11,00 EUR -12,70 25.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 15,00 EUR 19,05 15.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 11.09.2026

Redaktion finanzen.ch