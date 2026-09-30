LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: So schätzen Experten die LANXESS-Aktie ein
So haben Experten die LANXESS-Aktie zuletzt eingeschätzt.
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der LANXESS-Aktie preis.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die LANXESS-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für LANXESS ein Kursziel von 12,88 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,28 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 12,60 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|13,00 EUR
|3,17
|29.09.2026
|Barclays Capital
|12,50 EUR
|-0,79
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|11,00 EUR
|-12,70
|25.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 EUR
|19,05
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|11.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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