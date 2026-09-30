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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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Buy, hold, sell? 30.09.2026 18:00:38

September 2026: So schätzen Experten die LANXESS-Aktie ein

September 2026: So schätzen Experten die LANXESS-Aktie ein

So haben Experten die LANXESS-Aktie zuletzt eingeschätzt.

LANXESS
11.90 CHF -0.04%
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4 Analysten gaben ihre Einschätzung der LANXESS-Aktie preis.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die LANXESS-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für LANXESS ein Kursziel von 12,88 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,28 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 12,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG13,00 EUR3,1729.09.2026
Barclays Capital12,50 EUR-0,7928.09.2026
Jefferies & Company Inc.11,00 EUR-12,7025.09.2026
JP Morgan Chase & Co.15,00 EUR19,0515.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--11.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: LANXESS
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