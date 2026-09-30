Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Verbund-Aktie angepasst
Experten haben im abgelaufenen Monat die Verbund-Aktie unter die Lupe genommen.
Verbund Experten haben ihre Einschätzung der Verbund-Aktie veröffentlicht.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Verbund mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 60,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 4,45 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der Verbund-Aktie von 64,95 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|-7,62
|28.09.2026
|Baader Bank
|61,00 EUR
|-6,08
|10.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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