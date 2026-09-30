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Analysten-Meinungen 30.09.2026 18:00:38

September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Verbund-Aktie angepasst

September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Verbund-Aktie angepasst

Experten haben im abgelaufenen Monat die Verbund-Aktie unter die Lupe genommen.

Verbund
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Verbund Experten haben ihre Einschätzung der Verbund-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Verbund mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 60,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 4,45 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der Verbund-Aktie von 64,95 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG60,00 EUR-7,6228.09.2026
Baader Bank61,00 EUR-6,0810.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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