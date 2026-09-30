September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Verbund-Aktie angepasst

Verbund Experten haben ihre Einschätzung der Verbund-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Verbund mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 60,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 4,45 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der Verbund-Aktie von 64,95 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 60,00 EUR -7,62 28.09.2026 Baader Bank 61,00 EUR -6,08 10.09.2026

Redaktion finanzen.ch