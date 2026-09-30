Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Unilever-Aktie angepasst
Im September 2026 haben 6 Experten die Unilever-Aktie analysiert.
5 Experten stufen die Unilever-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 56,75 GBP für die Unilever-Aktie, was einem Anstieg von 10,72 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 46,04 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|25,99
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|25.09.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|25,99
|17.09.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|25,99
|16.09.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|25,99
|07.09.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|11,87
|07.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|23,82
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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