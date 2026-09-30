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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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30.09.2026 18:00:38

September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Elmos Semiconductor-Aktie angepasst

Elmos Semiconductor
145.38 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die Elmos Semiconductor-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 211,67 EUR für die Elmos Semiconductor-Aktie, was einem Anstieg von 56,67 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 155,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)215,00 EUR38,7122.09.2026
Warburg Research210,00 EUR35,4821.09.2026
Warburg Research210,00 EUR35,4818.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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