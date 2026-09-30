Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 18:00:38
September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Elmos Semiconductor-Aktie angepasst
Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten stufen die Elmos Semiconductor-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 211,67 EUR für die Elmos Semiconductor-Aktie, was einem Anstieg von 56,67 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 155,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|215,00 EUR
|38,71
|22.09.2026
|Warburg Research
|210,00 EUR
|35,48
|21.09.2026
|Warburg Research
|210,00 EUR
|35,48
|18.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
09:28
|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.09.26
|September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Elmos Semiconductor-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)