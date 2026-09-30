September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Elmos Semiconductor-Aktie angepasst

Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die Elmos Semiconductor-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 211,67 EUR für die Elmos Semiconductor-Aktie, was einem Anstieg von 56,67 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 155,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 215,00 EUR 38,71 22.09.2026 Warburg Research 210,00 EUR 35,48 21.09.2026 Warburg Research 210,00 EUR 35,48 18.09.2026

Redaktion finanzen.ch