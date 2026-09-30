Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Experten empfehlen Siemens Healthineers-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Siemens Healthineers-Aktie im Überblick.
Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Analyse der Siemens Healthineers-Aktie abgegeben.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 48,73 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 10,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Healthineers-Aktie von 37,97 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|50,00 EUR
|31,68
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,40 EUR
|51,17
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|50,00 EUR
|31,68
|28.09.2026
|RBC Capital Markets
|45,00 EUR
|18,51
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|5,35
|11.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|09.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|50,00 EUR
|31,68
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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