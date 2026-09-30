September 2026: Experten empfehlen Siemens Healthineers-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Analyse der Siemens Healthineers-Aktie abgegeben.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 48,73 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 10,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Healthineers-Aktie von 37,97 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 50,00 EUR 31,68 30.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,40 EUR 51,17 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 50,00 EUR 31,68 28.09.2026 RBC Capital Markets 45,00 EUR 18,51 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 5,35 11.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 09.09.2026 Jefferies & Company Inc. 50,00 EUR 31,68 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch