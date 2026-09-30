Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Experten empfehlen Fielmann-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Experten die Fielmann-Aktie im letzten Monat ein.
Fielmann Experten haben ihre Einschätzung der Fielmann-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die Fielmann-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 57,33 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 18,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Fielmann-Aktie von 38,55 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|55,00 EUR
|42,67
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|55,00 EUR
|42,67
|01.09.2026
|Deutsche Bank AG
|62,00 EUR
|60,83
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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