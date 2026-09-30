September 2026: Experten empfehlen Fielmann-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Fielmann Experten haben ihre Einschätzung der Fielmann-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Fielmann-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 57,33 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 18,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Fielmann-Aktie von 38,55 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 55,00 EUR 42,67 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 55,00 EUR 42,67 01.09.2026 Deutsche Bank AG 62,00 EUR 60,83 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch