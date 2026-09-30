Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur Schaeffler-Aktie
3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Schaeffler-Aktie preis.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,233 EUR für die Schaeffler-Aktie, was einem Anstieg von 1,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,390 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|8,50 EUR
|33,02
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|7,50 EUR
|17,37
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,70 EUR
|36,15
|23.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
30.09.26
|September 2026: Die Expertenmeinungen zur Schaeffler-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.26
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)