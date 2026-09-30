September 2026: Die Expertenmeinungen zur Schaeffler-Aktie

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Schaeffler-Aktie preis.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,233 EUR für die Schaeffler-Aktie, was einem Anstieg von 1,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,390 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 8,50 EUR 33,02 28.09.2026 Deutsche Bank AG 7,50 EUR 17,37 28.09.2026 Jefferies & Company Inc. 8,70 EUR 36,15 23.09.2026

Redaktion finanzen.ch