September 2026: Die Expertenmeinungen zur Renault-Aktie

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Renault-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Renault-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Renault mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 38,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 11,94 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Renault-Aktie von 26,06 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 40,00 EUR 53,49 23.09.2026 Bernstein Research 40,00 EUR 53,49 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 34,00 EUR 30,47 16.09.2026

Redaktion finanzen.ch