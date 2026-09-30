Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur Renault-Aktie
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Renault-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Renault-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Renault mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 38,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 11,94 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Renault-Aktie von 26,06 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|40,00 EUR
|53,49
|23.09.2026
|Bernstein Research
|40,00 EUR
|53,49
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|34,00 EUR
|30,47
|16.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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|Renault Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|23.09.26
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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