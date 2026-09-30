HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur HUGO BOSS-Aktie
Im letzten Monat wurde die HUGO BOSS-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
1 Analysten gaben ihre Einschätzung der HUGO BOSS-Aktie preis.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von HUGO BOSS mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 39,20 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HUGO BOSS auf 38,05 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|21.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|18.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.09.2026
|UBS AG
|39,20 EUR
|3,02
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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