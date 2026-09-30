September 2026: Die Expertenmeinungen zur HUGO BOSS-Aktie

1 Analysten gaben ihre Einschätzung der HUGO BOSS-Aktie preis.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von HUGO BOSS mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 39,20 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HUGO BOSS auf 38,05 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 21.09.2026 UBS AG - - 18.09.2026 DZ BANK - - 02.09.2026 UBS AG 39,20 EUR 3,02 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch