Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’713 -0.9%  SPI 19’472 -0.7%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’161 -0.2%  Euro 0.9434 -0.4%  EStoxx50 6’242 -0.4%  Gold 4’168 0.3%  Bitcoin 70’053 0.3%  Dollar 0.8361 0.1%  Öl 100.5 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Schlatter-Aktie deutlich tiefer: Konzern erhält neuen Grossaktionär
Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
Suche...
Plus500 Depot

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analystenprognosen 30.09.2026 18:00:38

September 2026: Die Expertenmeinungen zur HUGO BOSS-Aktie

September 2026: Die Expertenmeinungen zur HUGO BOSS-Aktie

Im letzten Monat wurde die HUGO BOSS-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

HUGO BOSS
35.82 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

1 Analysten gaben ihre Einschätzung der HUGO BOSS-Aktie preis.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von HUGO BOSS mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 39,20 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HUGO BOSS auf 38,05 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--21.09.2026
UBS AG--18.09.2026
DZ BANK--02.09.2026
UBS AG39,20 EUR3,0202.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
30.09.26 finanzen.net Analystenprognosen September 2026: Die Expertenmeinungen zur HUGO BOSS-Aktie
30.09.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
30.09.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
30.09.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
28.09.26
 HUGO BOSS-Aktie im Plus: Personalwechsel im Vorstand - Nachfolger für CFO und COO Müller steht fest (Dow Jones)
24.09.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Correction of a release from 23/09/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.09.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
23.09.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
23.09.26
 EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
mehr Nachrichten