Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
So haben Experten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im September 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Bayer-Aktie vorgenommen.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 62,60 EUR beziffert, während der aktuelle Bayer-Kurs an der Börse XETRA bei 47,95 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|25,13
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|25,13
|10.09.2026
|Barclays Capital
|70,00 EUR
|45,99
|08.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|61,00 EUR
|27,22
|03.09.2026
|UBS AG
|62,00 EUR
|29,30
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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