September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Rolls-Royce-Aktie

Die Rolls-Royce-Aktie wurde im September 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Analyst empfiehlt die Rolls-Royce-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Rolls-Royce ein Kursziel von 17,50 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,88 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 14,62 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 16,00 GBP 9,47 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 19,00 GBP 29,99 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch