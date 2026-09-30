Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Rolls-Royce-Aktie
Die Rolls-Royce-Aktie wurde im September 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Analyst empfiehlt die Rolls-Royce-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Rolls-Royce ein Kursziel von 17,50 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,88 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 14,62 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|16,00 GBP
|9,47
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19,00 GBP
|29,99
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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Analysen zu Rolls-Royce Plc
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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