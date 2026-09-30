Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Air Liquide-Aktie
So schätzten Experten die Air Liquide-Aktie im letzten Monat ein.
Im September 2026 haben 3 Experten die Air Liquide-Aktie analysiert.
1 Experte empfiehlt die Air Liquide-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Air Liquide mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 171,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,45 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Air Liquide-Aktie von 168,88 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|192,00 EUR
|13,69
|23.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|162,00 EUR
|-4,07
|02.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 EUR
|-5,26
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Air Liquide Neutral
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|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Im Fokus stehen:
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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