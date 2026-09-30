September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Air Liquide-Aktie

Im September 2026 haben 3 Experten die Air Liquide-Aktie analysiert.

1 Experte empfiehlt die Air Liquide-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Air Liquide mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 171,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,45 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Air Liquide-Aktie von 168,88 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 192,00 EUR 13,69 23.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 162,00 EUR -4,07 02.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 EUR -5,26 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch