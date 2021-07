Sept points de vente rejoignent BMR au Québec et en Ontario - Matériaux Pont-Masson s'allie à Groupe BMR

BOUCHERVILLE, QC, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe BMR et Matériaux Pont-Masson, deux importants détaillants canadiens de produits de quincaillerie et de rénovation, sont heureux d'annoncer qu'ils uniront leurs forces au service des gens d'ici. Spécialisée dans le service aux entrepreneurs et autoconstructeurs, Matériaux Pont-Masson fait ainsi son entrée en tant que membre acheteur au sein de BMR, tout en gardant son identité et sa marque.

Après avoir évolué plus de 33 ans sous la bannière Rona, figurant même au palmarès des plus importants marchands de cette bannière au Canada, le président de Matériaux Pont-Masson, Éric Bailey, a décidé de rejoindre BMR afin de complémenter son offre de service. « Étant un joueur majeur de l'industrie de la quincaillerie au Québec et au Canada, BMR représentait pour Matériaux Pont-Masson un partenaire d'affaires hors pair pour assurer la pérennité de notre succès qui dure depuis plus de 40 ans. Intégrer les rangs de BMR est un privilège et il me tarde de travailler en équipe à faire croître le groupe », affirme ce dernier. L'entreprise a connu une croissance fulgurante grâce à ses fidèles employés et clients, et entend poursuivre son plan de développement en collaboration avec ses nouveaux alliés.

Une croissance qui se poursuit au bénéfice des clients

« Accueillir Matériaux Pont-Masson est une excellente nouvelle pour Groupe BMR, qui nous permet de consolider notre position de leader au service des entrepreneurs de chez-nous. Nous connaissons une année exceptionnelle au niveau de nos ventes, et cette association nous permet de renforcer, une fois de plus, notre positionnement et notre impact dans l'économie locale. Avec l'arrivée de Matériaux Pont-Masson, en plus des autres marchands ayant joints notre groupe depuis le début de l'année, BMR est en voie de surpasser son objectif de hausser son chiffre d'affaires de 200 M$ en 2021 », affirme Alexandre Lefebvre, chef de la direction de Groupe BMR.

« Nous sommes heureux d'accueillir Matériaux Pont-Masson et ses 7 points de vente au sein de BMR, et d'ainsi voir s'agrandir notre réseau de marchands. Cette union nous permettra non seulement d'accroître notre présence dans des marchés clés, notamment en Ontario, mais également de bonifier l'offre de produits proposée à notre clientèle grâce au large éventail de produits exclusifs à Matériaux Pont-Masson, le tout à prix compétitifs. Nous avons hâte de travailler avec M. Bailey et toute son équipe », précise M. Jonathan Gendreau, vice-président, stratégie et développement du réseau de Groupe BMR.

À propos de Matériaux Pont-Masson

Fondée en 1979 par Monique et Richard Bailey, Matériaux Pont-Masson est une entreprise dynamique au service des bâtisseurs, aujourd'hui dirigée par leurs fils Éric et Stéphane. Œuvrant dans la vente de matériaux de construction en maintenant des relations de confiance avec sa clientèle, la Société exploite sept succursales au Québec et en Ontario, en plus d'une boutique de portes et fenêtre et de matériaux de finition, en plus d'une division d'exportation dans le Grand Nord. Dotée d'un service complet d'ingénierie, d'estimation, de fabrication de fermes de toit et d'un bureau de vente exclusif à la clientèle entrepreneurs, Matériaux Pont-Masson est incontestablement devenu une référence pour les entrepreneurs et autoconstructeurs. Employant plus de 400 personnes au sein de ses succursales et divisions, l'entreprise qui demeure fidèle à sa tradition a connu une forte croissance en quintuplant ses ventes de 2011 à 2021. www.pontmasson.com

À propos de Groupe BMR

Groupe BMR est une filiale de Sollio Groupe Coopératif regroupant près de 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de Groupe BMR et de ses membres sont évaluées à plus de 1,3 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent au sein du réseau. Groupe BMR est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la quincaillerie et mène ses activités sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard. www.bmr.ca

SOURCE Groupe BMR