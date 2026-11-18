SEOYON E-HWA äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1365.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1806.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEOYON E-HWA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1’186.36 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1’096.52 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch