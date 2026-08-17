Seowon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seowon hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 92.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -77.000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Seowon im vergangenen Quartal 586.86 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seowon 393.22 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch