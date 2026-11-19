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19.11.2026 06:37:00
Seowon vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Seowon hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -28.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seowon ein EPS von -50.000 KRW in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Seowon 557.21 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 415.11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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