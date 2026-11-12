Seoul Semiconductor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seoul Semiconductor gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 270.61 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seoul Semiconductor 30.00 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.68 Prozent auf 302.29 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch