Seoul Guarantee Insurance Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seoul Guarantee Insurance Company Registered hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 549.27 KRW gegenüber 886.00 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 681.93 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seoul Guarantee Insurance Company Registered 621.67 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch